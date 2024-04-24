İsrail ordusu çok yakında Refah'a girmeye hazırlanıyor İsrail ordusunun çok yakında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan işgal başlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine yönelik yoğun hava saldırısı ve karadan işgali sonucunda Filistinliler güneye göç etmeye zorlandı.

En az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarında 77 bin 143 kişi de yaralandı.

Refah'a saldırı planı

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın adı belirtilmeyen askeri kaynaklardan aktardığına göre İsrail ordusu çok yakında çok sayıda Filistinliyi tahliye etmek üzere Refah'a karadan işgal operasyonu için hazırlanıyor.

Kanalın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental, "İsrail ordusunun planına göre Refah'taki 1 milyondan fazla Filistinlinin bölgeyi tahliye ederek Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde son zamanda hazırlanan barınaklara gelmesi istenecek" dedi.

Blumental, Refah'tan gelen yerinden edilmiş Filistinliler için uluslararası yardım kuruluşları ve diğer devletler tarafından daha önce Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde binlerce çadır hazırlandığını kaydetti.

ABD ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğunu belirten Blumental, İsrail ordusunun Refah'ta ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceğini söyledi, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara harekatı başlamadan önce tahliye edilecek bölgede bulunan insanlara bunun tebliğ edileceğinin altını çizdi.

Blumental'a göre İsrailli güvenlik yetkililerine göre Refah kentindeki insanların tahliyesi 4 ile 5 hafta sürecek.