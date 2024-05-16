İsrail ordusu, Refah'a ek askeri birlik gönderdi İsrail ordusunun, kara saldırısını genişletme tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine ek birlik gönderdiği duyuruldu.

AA

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de yaşattığı soykırım ve yıkım devam ediyor.

Gazze'de havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli yaşamını yitirdi..

Saldırılar sırasında yerlerinden edilen bir milyonu aşkın Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

Ateşkes ve rehine takası için Hamas, bir kez daha Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucu ülkeler eşliğinde bir araya gelirken İsrail, bu kez Refah'a saldırmaya başladı.

Ek birlik gönderildi

The Times of Israel'in haberine göre; İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda konuşlu 162. Tümen'e katılması için gece saatlerinde komando birliği gönderdi.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin İsrail'in Refah'taki "kara saldırılarını genişletmeyi" onaylamasının söz konusu olduğu bir dönemde Refah'a ek askeri birlik gönderildiğine dikkat çekildi.

Savunma Bakanı doğruladı

Gelişme, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından doğrulandı. Gallant, Refah ve Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuna ilave İsrail kuvvetlerinin katılacağını söyledi.

7 Mayıs'ta operasyon başlattılar

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)