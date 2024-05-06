İsrail ordusu, Refah'ı boşaltmaya başladı 100 bin Refah sakininden bölgeyi terk etmesi istendi. İsrail ordusu "Hamas'ın peşindeyiz" açıklaması yaptı.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Refah'a saldırı düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde tahliye emri çıkardı.

Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahallelerin boşaltılması istendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) havadan broşürler attı. Ayrıca Filistinlilere kısa mesajlar gönderildi ve onlarla telefon görüşmeleri yapıldı.

Refah'tan 100 bin kişinin ayrılmasını istiyorlar

100 bin kişinin bölgeden ayrılması gerektiği belirtildi. Belirlenen "insani bölgeye" hangi yollardan gidileceği konusunda talimatlar verildi.

"Sınırlı kapsamdaki" tahliye emrinin Gazze'nin güneyindeki şehrin tamamı için değil, Refah'ın yalnızca doğusundaki bazı mahalleler için geçerli olduğu bildirildi.

IDF, söz konusu tahliyeye ilişkin bir de harita paylaştı.

İsrail: Hamas'ın peşindeyiz

El-Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki "genişletilmiş insani yardım bölgesinin", yerlerinden edilmiş Filistinliler için sahra hastaneleri ve çadır kamplarını içerdiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bölgeye insani yardım tedarikini "aynı seviyede tutmaya çalışacağını" bildirdi.

Açıklamada, "IDF, esaret altında tuttuğu tüm rehineler eve dönene kadar Gazze'nin her yerinde Hamas'ı takip etmeyi sürdürecek." denildi.

Kahire'deki görüşmeler sona erdi

Bu gelişme, Hamas'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gündür devam eden Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinin sona erdiğini bildirmesinin ardından yaşandı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'deki müzakereler sona erdi. Hamas heyeti, hareket liderleriyle istişare etmek üzere kentten ayrılacak." ifadesi kullanıldı.

34 binden fazla Filistinliyi katlettiler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

İsrail saldırılarından kaçıp Refah'a sığındılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

Gallant: Çok yakında işgal edeceğiz

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.