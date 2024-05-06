İsrail ordusu, tahliye emri verdiği Refah'ın doğusunu hava saldırılarıyla hedef aldı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyor.
Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.
İsrail Refah'ı vurdu
Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi.
Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
İsrail'in tahliye çağrısı
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
100 bin Filistinli yaşıyor
İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
Kara saldırısı endişesi
İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.
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