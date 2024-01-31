İsrail ordusunun, Gazze'de yer alan tünelleri suyla doldurduğu belirtiliyordu.
Tel Aviv'den gelen açıklamada, bu söylentileri doğrulayıcı ifadeler kullanıldı.
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.
Tünellere deniz suyu pompaladılar
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.
Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.
"Hamas'ın altyapısına operasyon düzenliyoruz"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir.
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