İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı İsrail, Lübnan'dan atılan roketlere karşılık abluka altındaki Gazze'ye başlattığı saldırının ardından savaş pilotları, insansız hava aracı operatörleri ve hava savunma sistemi uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlerine görev çağrısında bulundu.

AA

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etti.

Bu müdahale, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırdı, olayların çıkmasına yol açtı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyururken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirdi.

Gazze'ye saldırı

Çok geçmeden Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklanırken, acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaştı.

Roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini belirten ve Hamas’ı sorumlu tutan İsrail, bunu fırsat bilerek Gazze'ye saldırı başlattı.

Gazze’den de İsrail yönüne roketler fırlatılarak karşılık verildi.

İsrail'de dikkat çeken toplantı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerleşim yeri yakınında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda ise iki yerleşimci öldürüldü, biri ağır yaralandı.

Her yıl olduğu gibi yine saldırmak için Ramazan ayını bekleyen İsrail ordusunun zulmü, dünyanın gözü önünde cereyan ederken, İsrail medyasında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Buna göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, güvenlik otoriteleriyle durum değerlendirmesi amacıyla toplantı yaptı.

Yedek askerler göreve çağrıldı

Halevi, katıldığı toplantının ardından çok sayıda yedek askerin göreve çağrılması yönünde talimat verdi.

Birliklerine teslim olması istenen yedek askerlerin çoğunun hava savunma sistemi uzmanları, savaş pilotları ve İHA operatörleri olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Dış İstihbarat Teşkilatı Mosssad ve ordu komuta kademesiyle yaptığı görüşmenin ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Gallant'ın işgal altındaki Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.