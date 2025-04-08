İsrail ordusundaki pilotlar Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasını istedi

AA & Ensonhaber

İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektup, krize neden oldu.

Basına sızan söz konusu mektupta Binyamin Netanyahu hükümeti eleştirilerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıların güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği ifade edildi.

Mektupta Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çekildi.

Bu mektubun ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı ve imzası olan askerlerin orduda görev yapmaya devam edemeyeceği tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan söz konusu habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILARI YIKMA EMRİ

Öte yandan 'Sessizliği Kırmak' adlı sivil toplum kuruluşu da Gazze'deki saldırılara katılan ve adları açıklanmayan bazı askerlerin itiraflarını paylaştı.

Kuruluşun hazırladığı raporda Han Yunus'taki saldırılara katılan ve adı açıklanmayan bir İsrail askeri İsrail ordusundan Gazze'de 'tampon bölge' ilan edilen alanlardaki binalar, fabrikalar, seralar ve barakalar dahil her şeyin yerle bir edilmesi emri aldıklarını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılara katılan bir başka İsrail askeri ise zeytin ağaçları ve tarım arazilerinin dahi İsrail ordusuna ait buldozerlerle yok edildiğini ifade etti.

İsrail ordusunda görevli bir yüzbaşı da Gazze'de güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara giren herkese ateş açılması talimatı verildiğini kaydetti.

Kuruluşun raporunda ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 35'ini yok ettiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusunun tarım arazilerini yok ederek yardım girişlerine izin vermediği Gazze'deki Filistinlilerin kendi tarım ürünlerini yetiştirmelerini zayıflattığına işaret edildi.