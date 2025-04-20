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İHA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 23 Mart'ta saldırıda yaralananlara yardıma giden sağlık ve sivil savunma personelinin bulunduğu ambulans ile itfaiye aracına saldırı düzenledi.

Ordu, saldırıya ilişkin raporu yayınladı.

SALDIRININ "MESLEKİ HATALAR, EMİRLERİN İHLALİ" NEDENİYLE KAYNAKLANDIĞI İFADE EDİLDİ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının "mesleki hatalar, emirlerin ihlali ve olayın tam olarak rapor edilmemesi" nedeniyle kaynaklandığı ifade edilerek, askerlerin olay sırasında "rastgele ateş" açmadığı, açılan ateşin "somut bir düşman tehdidi" algılaması sonucu olduğu belirtildi.

Saldırının kasıtlı olarak gizlenmediği iddia edilen açıklamada, daha fazla zararı önlemek ve sivillerin tahliyesi için araçların yoldan çıkarılması için cesetlerin gömüldüğü öne sürüldü.

Saldırının sorumluluğu nedeniyle bir komutanın uyarılacağı aktarılan açıklamada, saha komutanı olan yardımcı komutanın ise "eksik ve yanlış rapor" sunduğu ilk soruşturma raporu nedeniyle için görevden alınacağı ifade edildi.

15 PERSONEL İSRAİL ORDUSU TARAFINDAN BOŞ ARAZİYE GÖMÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 23 Mart’ta Refah’ın Tel el-Sultan bölgesine düzenlenen bir saldırıda yaralanan sivillere yardıma giden ambulans ve itfaiyelerden oluşan konvoya saldırı düzenlemiş ve saldırıda ölen 15 kişiyi boş araziye gömmüştü.

Cesetler, bir hafta sonra BM ve Filistin Kızılayı yetkilileri tarafından bulunmuştu.

İSRAİL ORDUSUNUN İDDİALARI

İsrail ordusu, araçların rastgele hedef alınmadığını, ambulans ve itfaiyeden oluşan araç konvoyunun farları ve ışıkları çalışmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine doğru ilerlediğini iddia etmişti.

Ancak saldırıya ilişkin ortaya çıkan bir görüntüde konvoydaki araçların ambulans ve itfaiye aracı olduğuna dair açık işaretler taşıdıkları ve ışıklarının yandığı görülmüştü.