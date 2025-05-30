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İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere batıya sürgün emri

İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere batıya sürgün emri İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kalıcı işgal için başlattığı şiddetli saldırılar kapsamında kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi için emir yayınladı.