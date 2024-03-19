İsrail ordusundan Şifa Hastanesi'ne 4. baskın: 20 ölü, 200 ölü İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği 4. baskında 20 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi tutukladı.

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar 164. gününe ulaşırken, 7 Ekim'den itibaren 4. defa, Gazze'nin kuzey bölgesinde yaklaşık 30 bin insanın sığınak olarak kullandığı Şifa Hastanesi, saldırıya uğradı.

Baskında 20 kişi Filistinli öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi.

Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah bulduklarını iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00’de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edilmiş, hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, hastanenin özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı ve ateş açıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)