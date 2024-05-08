İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde yeni toplu mezar İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

49 Filistinlinin daha cesedi çıkarıldı

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

Onlarca ceset çıkarılmayı bekliyor

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.