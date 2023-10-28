İsrail ordusunun Gazze'de yoğunlaştırdığı saldırılar dünyanın gündeminde Bölgeye hava saldırılarının arttığını yazan gazeteler, bölgedeki riske işaret etti. Bazı yayın organlarının yaşananlar için "Kara faaliyeti" demesi dikkat çekti.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni havadan ve karadan en yoğun bombardımana maruz bıraktı.

2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgede sabit hat, cep telefonu ve internet iletişimi tamamen kesildi.

Dünya basınından gazeteler, Gazze'de son yaşananları ilk sayfalarından duyurdu. Bazı haberlerde kullanılan ifadeler dikkat çekti.

New York Times: Kara faaliyeti

ABD merkezli New York Times, İsrail ordusunun karadan saldırısı için, "Kara faaliyeti arttı" şeklinde bir ifade kullanmasıyla göze çarptı.

Bölgeye hava saldırılarının da artış gösterdiği, Suudi Arabistan'ın risk konusunda Amerikalı yetkilileri uyardığı kaydedildi.

El Pais: Gazze'ye saldırılar arttı

İspanya basınından El Pais, "İsrail Gazze'ye saldırılarını artırıyor" başlıklı haberinde saldırılardan bir kareye yer verdi.

Haberde, "Bombalamayı yoğunlaştırdılar. İzole edilmiş bir şeritte kara operasyonlarının genişletileceği duyuruldu. BM ilk kez çatışmalardaki savaş suçlarını kınadı." denildi.

Mirror: Katliam yaklaşıyor

İngiltere'den Mirror, "Katliam yaklaşıyor" başlıklı haberinde, İsrail'in dün gece Gazze'deki kara operasyonlarını genişletme hamlesinde bulunduğunu aktardı.

Bu hamlenin, hava saldırılarının ardından geldiği, geniş çaplı kara saldırısı hazırlıklarının sürdüğü kaydedildi.

Express: Tam ölçekli işgal

"Benzeri görülmemiş bombardıman" diye yazan Express, "Tam ölçekli işgal yaklaşırken, İsrail kara güçleri, 'faaliyeti' artırıyor." ifadelerini kullandı.

İnternet ve elektriğin kesildiği Gazze'de yaşayan 2,3 milyon insanın dünyadan "koptuğu" aktarıldı.

Mail: En yoğun hava saldırıları yaşandı

Mail, Gazze'de ağır bombardımanın yaşandığını yazarken, "İşgal yaklaşıyor" ifadesine yer verdi.

Üç hafta önce çatışmaların başlamasından bu yana en yoğun hava saldırılarının gerçekleştiğini bildiren Gazze'deki siviller arasında endişenin hakim olduğu notu paylaşıldı.

The Guardian: Hiçbir yer güvenli değil

Gazze'de yakıt ve elektriğin kesildiğini aktaran The Guardian, "Hiçbir yer güvenli değil." dedi.

Filistinli ailelerin gıda ve sığınak bulmak için çaba harcadığı, bunun da İsrail saldırıları altında yaşandığı vurgulandı.

Gazze karanlıkta

Yine İngiltere'den "i" gazetesi, İsrail'in saldırdığı Gazze'nin karanlığa gömüldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun kara harekatının genişleyeceği konusunda uyardığı, internet ve mobil servislerin kesildiği bildirildi.

Temel hizmetlerin çöktüğünü söyleyen Birleşmiş Milletler'in, olumsuz tablonun genişlediği konusunda uyardığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Gazze sınırında konuşlandırıldığı da haberde hatırlatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin "Tüm cephelerde hazırız." dediği belirtildi.