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- İsrail polisi, Filistinli kadını öldürdü
İsrail polisi, Filistinli kadını öldürdü
- AA
- 30.09.2021 - 08:50
- Güncelleme : 30.09.2021 - 09:32
İsrail, Filistinlilere yönelik işgal ve baskı politikalarını sürdürüyor…
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kadına ateş açıldı.
30 yaşındaki Filistinli kadın, öldürüldü.
GERÇEK MERMİ KULLANILDI
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan polis, kadının Mescidi Aksa’nın Silsile (Zincirli) Kapısı’ndaki polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu öne sürdü.
Açıklamada kadının gerçek mermi kullanılarak etkisiz hale getirildiği belirtilirken, daha fazla bilgiye yer verilmedi.
ESKİ ŞEHİR’DEKİ BAZI KAPILAR KAPATILDI
Olayın ardından İsrail polisi, Şam Kapısı da dahil Eski Şehir bölgesindeki bazı kapıları kapattı.
Yerel kaynaklar, kadının Batı Şeria’daki Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna bağlı İsra Huzeyme olduğunu açıkladı.
İsrail, bıçaklı saldırı veya araçla ezme girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.