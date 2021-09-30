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İsrail polisi, Filistinli kadını öldürdü

İsrail polisi, Filistinli kadını öldürdü

Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi, bir kadına kendilerine kesici alet ile saldırı girişiminde bulunduğu iddiası ile ateş açtı. Filistinli kadın, yaşamını yitirdi.