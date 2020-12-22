İsrail polisi, Kudüs'te bir Filistinli genci şehit etti

İsrail polisi, Kudüs'te bir Filistinli genci şehit etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci şehit etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab Hatta Kapısı’nda silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla 17 yaşındaki Filistinli genci şehit etti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatılarak, giriş ve çıkışa izin verilmedi.

İsrail polisi, Kudüs'te bir Filistinli genci şehit etti İZLE







BİR GRUP MEMURA ATEŞ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

İsrail polis sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinli gencin güvenlik noktasındaki bir grup memura ateş ettiğini, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sözcü, yaşanan kovalamaca sırasında sadece bir memurun düşerek yaralandığını belirtti.



