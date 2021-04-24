İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı müdahalesinde 20 kişi yaralandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Fİlistinlilere yönelik baskı ve hak ihlalleri, Ramazan ayında daha da arttı.

20 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

YARALILARLA İLGİLENEN SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ GÖZALTINA ALDILAR

Açıklamada, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

İsrail polisi yine Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahale etti-Video

Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.

Filistinliler ise İsrail polisine taş ve havai fişek attı.

Şu ana kadar devam eden olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN DESTEK GÖSTERİSİ

Öte yandan Doğu Kudüs’ün İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail polisi, İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

ANADOLU AJANSI MUHABİRİ DE YARALANDI

İsrail polisinin ses bombası ve atlılarla müdahalesinde, olayları takip eden Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf da yaralandı.

Eski Şehir’in Şam Kapısı ile çevresindeki bölgede olaylar hala devam ediyor.

DÜN 105 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.