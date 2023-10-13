İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırı İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını, giriş ve çıkışlara kapatarak cuma namazını kılmak için gelen Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Filistin-İsrail arasında başlayan şiddet her geçen gün artıyor. Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor. İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor. İsrail polisi kutsal mekana gidişe de izin vermiyor.. Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti Cuma namazı öncesi kutsal mekanın girişlerini kapatan İsrail polisi, namaz kılmak için gelen Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel oldu. Cuma namazını kılmak için gelen Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale edildi. Plastik mermi ve gaz bombası atıldı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya alınmayıp ara sokaklarda, mahallelerde toplanıp cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlara ise hem gaz bombası attı hem de atlı polislerle müdahale etti. Seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı Saat 13.10 itibari ile cuma namazından çıkan Müslümanlar ise, protesto gösterilerine başladı. İsrail polisi ve atlı polisler de müdahale etmek için harekete geçti. Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.