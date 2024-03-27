İsrail Refah'a saldırdı İsrail ordusunun Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

AA

İsrail, Gazze'ye olan saldırılarını sürdürüyor.

Durmak bilmeyen İsrail, bir kez daha Refah'a saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre; İsrail savaş uçakları, Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail hastaneyi bariyerlerle kapattı

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)