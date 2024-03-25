İsrail Refah'ta bir evi bombaladı Ramazan ayında da durmayan İsrail savaş uçaklarının Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

AA

İsrail durmuyor...

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, Ramazan'da da Refah'ta yaşayanları hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde İsa ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Çok sayıda kişi öldü

Hedef alınan evin yıkıldığı, çevredeki ev ve mülklerde ciddi hasara yol açan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralıyı ve ölenlerin cenazelerini Refah'taki hastanelere nakletti.

İmkanlar yetersiz...

İmkanların yetersizliği nedeniyle saldırıda hedef alınan evlerin enkazını kaldırmakta zorluk yaşanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)