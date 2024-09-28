İsrail'in saldırıları durmuyor: Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi İsrail'in saldırıları sonrası Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken, evlerini terk edip güvenli bölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı ise Beyrut sokaklarında geceledi.

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AA

İsrail, rotasını Lübnan'a çevirdi.

Gazze'de 41 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden İsrail, savaşı daha geniş bir alana yaymaya başladı.

Bu kapsamda da Beyrut'a bomba yağdıran İsrail'in saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 783 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail'in saldırıları başkentte birçok yer ve binada yangınlara, yıkımlara yol açtı.

LÜBNAN HALKI SOKAKTA

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.

Ülkenin güneyiyle, başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli bölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

İsrail’in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.

Görgü tanıkları, İsrail’in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut’un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)