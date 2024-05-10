İsrail saldırıları, Gazze'nin kuzeyini tanınmaz hale getirdi Gazze'nin kuzey bölgesinde oluşan ağır yıkım görüntüleri yürekleri burktu. Enkaz yığınları farklı açılardan görüntülendi.

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AA

İsrail ablukası altındaki Gazze, aylardır yoğun bombardımana uğruyor.

Gazze'nin kuzeyine hava, kara ve denizden kanlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar, bölgeyi tanınmaz hale getirdi.

Gazze'nin kuzeyinde ağır yıkım

Cibaliye'nin el-Beled bölgesinden denizin yer aldığı İstihbarat Kuleleri bölgesine kadar olan yıkım görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Binlerce ölü enkaz altında

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini gece boyunca havadan bombaladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde; İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 217. gününde sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok yerleşim yerini bombaladığına işaret edilen haberde, kentteki Yermuk Caddesi'nde bombalanan bir evde 3 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının çıkarıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)