İsrail saldırısı altındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 478'e yükseldi.

AA

İsrail-Hamas arasındaki gerilim tüm hararetiyle devam ediyor.

Bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nden vahşi görüntüler geliyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren kadın, çocuk ve sivil halkın, saldırılardan en çok etkilenen kesim olması tepki çekiyor.

Öyle ki İsrail, abluka altına aldığı Gazze'de bulunan hastaneleri dahi bombalıyor.

Dün akşam İsrail tarafından gerçekleştirilen hastane katliamı küresel çapta tepki çekti.

Ölü sayısı yükseldi

Bir diğer yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 478'e yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)