İsrail saldırısında ölen hamile kadının çocuğu kurtarıldı İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de yaşattığı katliamlar devam ediyor.



Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sağlık ekiplerinin, İsrail bombardımanında ölen annesinin rahminden kurtarılan bir bebeği hayata döndürme işlemleri yaptığı görülüyor.

Tarım arazisindeki aileyi hedef aldılar

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik saldırılarında çok sayıda ölü ve yaralı da Refah’taki Ebu Yusuf en-Neccar hastanesine nakledilmişti.

Görgü şahitleri, İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde Filistinli sığınmacı bir ailenin yer aldığı bir tarım arazisini hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.