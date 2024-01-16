İsrail savaş kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor Ana muhalefet lideri Lapid, kabine toplantılarında hesaplaşma yaşandığını söyledi. Lapid, Netanyahu ile Gallant arasında gerilim yaşandığını dile getirdi.

AA

İsrail'de savaş kabinesi üyelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Netanyahu-Gallant gerilimine ilişkin ana muhalefet lideri Yair Lapid'den açıklama geldi. Lapid, söz konusu iki ismin birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti.

Haaretz'in aktardığına göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Kabinede yüksek gerilim: Birbirleriyle konuşmuyorlar

Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

'Hükümet değiştirilmeli' çağrısı

Lapid, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

İki arasında Gazze anlaşmazlığı

İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Netanyahu, daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.

Gallant: Filistinliler tarafından yönetilecek

İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi’ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Gazze’deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi’nden büyümeli. Gazze, Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)