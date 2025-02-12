İsrail savaş uçakları, Beyrut semalarından ses hızını aşarak geçti

AA

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail'in, 18 Şubat'ta dolacak çekilme sürecini uzatmak istediği yönünde haberler kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu.

Konuya ilişkin bilgiler Lübnan ve İsrail basınında yer aldı.

SONİK PATLAMALAR YAŞANDI

İşgal süresinin uzatılmasının Lübnan tarafından reddedildiği belirtilirken, İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinden ses hızını aşarak geçti.

İsrail savaş uçaklarının ses hızını aşması sonik patlamalara neden olurken, halkta da paniğe yol açtı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in Ateşkesi Denetleme Komitesi'nden güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 28 Şubat'a kadar uzatmak istediğini belirtirken, Lübnan tarafının bunu reddettiği ifade ediliyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.