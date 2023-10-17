İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi.

AA

İsrail ve Hamas arasında çatışmalar devam ediyor...

Çatışmaların 11.gününe gelindi.

İsrail'in saldırılarında 750'si çocuk olmak üzere 2 bin 800'den fazla Filistinli, Hamas'ın saldırıları nedeniyle bin 300'den fazla İsrailli öldü.

Blinken ile açıklama yaptı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

"Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız"

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı'nın paylaştığı açıklama ve görüntülerde Blinken'ın ifadeleri yer almadı.

Blinken bölgeden ayrılmıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)