İsrail Savunma Bakanı Galant'tan kara harekatı sinyali Hava kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında konuşan Yoav Galant, Gazze'de beklenen kara harekatının 3 ay boyunca sürebileceğini vurguladı.

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Orta Doğu’daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna İsrail’in verdiği karşılıkla başlayan savaş 17’nci gününde sürüyor.

Günlerdir devam eden saldırılarda binlerce sivil can verirken, İsrail bombardımana devam ediyor.

Kara harekatı bekleniyor

Savaşla ilgili bir gündem de kara harekatı.

Birçok kez kara harekatı sinyali veren İsrail’in belirlediği tarih merak konusu.

Kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken İsrail ordusu, Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenliyor.

Bir diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında kara harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"1 ay, 2 ay, 3 ay sürebilir"

Galant’ın açıklamasından şu ifadeler öne çıktı;

Gazze’deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu 1 ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak.

Savaşta son durum

İsrail uçakları Gazze’deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusaurat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonucu 400’den fazla Filistinli can verdi.

Filistin resmi haber ajansının kentteki top kaynaklarından aktardığı bilgilere göre ölenlerin yüzde 70’ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kapsıyor.

Elektrik, su, yakıt ve gıda konusunda eksiklik yaşayan Gazze’de insani dram her geçen gün artarken ikinci insani yardım konvoyu da Refah Sınır Kapısı’ndan geçti.