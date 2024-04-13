İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savunma ve saldırı sistemimizi güçlendirdik İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İran ve işbirlikçilerinin İsrail’e karşı planladıkları saldırıyı yakından takip ediyoruz. Son günlerde hava savunma sistemimizi ve saldırı sistemimizi güçlendirdik." dedi.

İHA

İsrail, İran’ın beklenen misilleme saldırısına hazırlanmaya devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant saldırıya karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ve batılı ülkelerin İsrail’e savunma ve karşılık verme konusunda “yeni kabiliyetler” sağladığını belirtti.

"Hava savunma sistemimizi ve saldırı sistemimizi güçlendirdik"

Gallant, “İran ve işbirlikçilerinin İsrail’e karşı planladıkları saldırıyı yakından takip ediyoruz. Son günlerde hava savunma sistemimizi ve saldırı sistemimizi güçlendirdik” dedi.

"İran bir terör devletidir"

Gallant, "İran bir terör devletidir. Dünya şimdi buna her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır. Vatandaşlarımızı bu terörizme karşı korumaya kararlıyız ve buna yanıt vermenin bir yolunu bulacağız” şeklinde konuştu.

Gallant, sivillerin İsrail Savunma Kuvvetleri’nin talimatlarına uyması ve İç Cephe Komutanlığı’nın direktifleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)