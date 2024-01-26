İsrail Savunma Bakanı Gallant, soykırım davasına 'Yahudi karşıtlığı' dedi

AA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhindeki kararına tepki gösterdi.

Divan, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi kapsamında suçlamalar yönelterek, Tel Aviv'in yeni soykırımlara yol açmaması gerektiği belirtildi.

'Yahudi karşıtlığı' iddiası

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar hakkında soykırım davası açmasını "Yahudi karşıtlığı" olarak niteledi.

"İsrail devletinin ahlak dersi verilmesine ihtiyacı yok"

UAD'nin aldığı kararla "beklenenin ötesine geçtiğini" öne süren Gallant, şu ifadeleri kullandı:

Gallant'ın iddiası: İsrail ordusunun ruhunda adalet var

Adalete ilişkin yorumlarda bulunan Gallant, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 11 binden fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğü saldırıları gerçekleştiren İsrail ordusunun "ruhunda adaletin bulunacağını" savundu.

Gallant, "İsrail devleti, 7 Ekim'i asla unutmayacaktır." dedi ve ekledi:

İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatları, Hamas terör örgütünün askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve rehineleri evlerine geri döndürmek için çalışmaya devam edecek.