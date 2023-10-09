İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant: Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok... İsrail'in Gazze için tam abluka emri verdiğini ifade eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Vahşi insanlara karşı verilen bir savaşın parçası olarak elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok." dedi.

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İsrail ve Gazze hattında gerilimi artıyor...

7 Ekim'de başlayan olaylar her geçen gün daha da büyüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

Bunun ardından İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

436 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

700 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

"Tam bir abluka"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın yaptığı açıklamada, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi.

"Elektrik, yiyecek ve yakıt yok"

Galant, "Vahşi insanlara karşı verilen bir savaşın parçası olarak elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.