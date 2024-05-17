İsrail, serbest ticaret anlaşmasını feshedecek: Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi İsrail, Türkiye ile olan Serbest Ticaret Anlaşması'nı feshetme kararı aldı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi sona erene kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin ticari ilişkileri durdurma kararına karşılık olarak, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın iptal edileceğini açıkladı.

İthalatta yüzde 100 vergi uygulanacak

Smotrich, ayrıca İsrail hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi bitene kadar Türkiye'den yapılan ithalatlara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamasını getireceğini bildirdi.

İsrailli Bakan, bu önlemlerin yürürlüğe girmesi için parlamentoya sunulacağını da belirtti.

"Uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali"

İsrailli Bakan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri kesmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve şunları dedi:



"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de korkunç katliamı gerçekleştiren Hamas'ı savunan bir isim. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına meydan okuyor. Ankara'nın ekonomik boykot ilanı, Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali anlamına geliyor."

"Uzun yıllar Erdoğan'ın Yahudi düşmanlığıyla mücadele ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Yahudi düşmanı" olmakla itham eden Smotrich, "İsrail Devleti, uzun yıllar Erdoğan'ın Yahudi düşmanlığıyla mücadele etti. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda, Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaretin yeniden rayına girmesi mümkün olur." ifadelerini kullandı.

"İsrail ekonomisinin Türkiye'ye olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz"

Türkiye'yle ticaretin kesilmesi nedeniyle yeni arayışlar içinde olduklarını kaydeden İsrailli Bakan Smotrich, "Alternatif oluşturmak ve İsrail ekonomisinin Türkiye'ye olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs, Tayvan ve diğer bazı ülkeler bir seçenek olabilir." dedi.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs'ta, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.