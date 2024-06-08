İsrail siyaseti karışıyor: Gantz’ın hükümetten çekilmesi bekleniyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde istifa depremi yaşanması bekleniyor.
Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini açıklayacağı öngörülüyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz bu akşam bir açıklama yapacak.
Hükümetten çekileceğini duyurması bekleniyor
Haberde, Gantz'ın yarın yapacağı açıklamada hükümetten çekileceğini duyurmasının beklendiği aktarıldı.
Gantz'ın Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için verdiği süre yarın akşam sona eriyor.
Netanyahu hükümeti sarsılıyor
Benny Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.
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