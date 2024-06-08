İsrail siyaseti karışıyor: Gantz’ın hükümetten çekilmesi bekleniyor Zorlu günlerden geçen Netanyahu hükümeti, Gantz'ın çekilmesi halinde çıkmaza girecek. İsrail Başbakanı'na verilen süre doluyor.

AA

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde istifa depremi yaşanması bekleniyor.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini açıklayacağı öngörülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz bu akşam bir açıklama yapacak.

Hükümetten çekileceğini duyurması bekleniyor

Haberde, Gantz'ın yarın yapacağı açıklamada hükümetten çekileceğini duyurmasının beklendiği aktarıldı.

Gantz'ın Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için verdiği süre yarın akşam sona eriyor.

Netanyahu hükümeti sarsılıyor

Benny Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)