İsrail, Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınını vurdu

İHA

Suriye'de normalleşme süreci, marjinal gruplar ve İsrail tarafından baltalanmaya çalışılıyor.

Özerklik talep eden Dürzi gruplar, yeni yönetimin güvenlik güçleriyle çatışması sürdürüyor.

Bu kapsamda Dürzi gruplarının liderinden Şeyh Muvafak Tarif, İsrail'e yardım çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL, ŞAM'A SALDIRDI

Dürzi liderin çağrısına yanıt veren İsrail, Şam'a saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıya ilişkin tehditkar bir açıklamada bulundu.

DEVLET BAŞKANLIĞI SARAYI'NIN YAKINLARI VURULDU

Açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınlarına saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve benim talimatımla Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'na düzenlenen hava saldırısı, Suriye rejimine açık bir uyarı mesajıdır.

"DÜRZİLERE ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEKTE KARARLIYIZ"

Colani (Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara) sabah uyandığında İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırının sonuçlarını gördüğünde İsrail'in Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemekte kararlı olduğunu anlayacak.

(Suriye) Güçlerinin Şam'ın güneyine konuşlanmasına veya Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Suriye'de bu hafta hükümet yanlısı güçlerle Dürziler arasında çıkan çatışmalarda, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bu hafta Dürzilere verdiği desteği artırmıştı.