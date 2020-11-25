İsrail, Suudi Arabistan'ı karantina listesinden çıkardı

Netanyahu'nun gizli ziyaretinden sonra Suudi Arabistan, 'yeşil ülke' listesine eklendi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtilmişti.

Uçuşu radar görüntülerine yansıyan Netanyahu'nun, Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğü aktarılmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELENLERE KARANTİNA UYGULANMAYACAK

Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu'nun ziyaretinden bir gün sonra Suudi Arabistan'ın koronavirüs durumunun renginin yeşile döndürüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarının "Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'ın 'yeşil' bir ülke olup olmadığını incelemesini ve eğer öyleyse onu bu şekilde ilan etmesini istedi." dediği ifade edildi.

BAHREYN İÇİN AYNI KARAR

Yeşil statü, uluslararası yolculuktan İsrail'e dönenler için karantinaya gerek olmadığı anlamına geliyor.

Tel Aviv ile normalleşen Bahreyn'in statüsünün de salı günü yeşile alındığı kaydedildi. Netanyahu, söz konusu ülkeye seyahat planladığını söylemişti.

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