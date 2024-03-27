İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den Biden'a tepki: Filistin çizgisinde yürüyor Itamar Ben-Gvir, "Biden, Tlaib ve Sinwar'ın çizgisini Netanyahu'nun çizgisine tercih ediyor" dedi.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden'a sert sözlerle yüklendi.

Ben-Gvir, Biden'ın Filistin çizgisinde ilerlediğini öne sürdü.

ABD Başkanı'na "Bizim çizgimizde yürü" çağrısı yapan Ben-Gvir, New York Times gazetesine verdiği demeçte Washington ile gergin seyreden ilişkileri değerlendirdi.

"Biden'ın bizim hattımızı takip etmesini beklerdim"

ABD Başkanı Biden'ın son dönemde İsrail'e karşı izlediği politikalarını eleştiren Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Biden, Rashida Tlaib ve Sinwar'ın çizgisini Binyamin Netanyahu ve Ben-Gvir çizgisine tercih ediyor.



ABD Başkanı'nın onların çizgisini değil, bizim çizgimizi takip etmesini beklerdim.

"Sürekli İsrail'e kısıtlamalar getirmeye çalıştı"

Ben-Gvir, Refah'a kara saldırısı başlatmaması konusunda "İsrail'e yönelik baskı" uygulamasının "son derece yanlış olduğunu" ileri sürerek şöyle dedi:

Biden, sürekli İsrail'e kısıtlamalar getirmeye çalıştı ve karşı tarafın haklarından bahsediyor, bunların arasında, hatırlatırım, bizi yok etmek isteyen birçok 'terörist' var.

Refah'a kara saldırısı tehdidi

ABD yönetimi, sık sık yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısına karşı olduğunu dile getiriyor. İsrail ise ABD'nin itirazlarına rağmen Refah'a kara saldırısı başlatacağını söylüyor.

Refah'a kara saldırısı konusunda Washington ile Tel Aviv arasında artan tansiyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde Ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" karar tasarısında ABD'nin veto hakkını kullanmaması nedeniyle daha da yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)