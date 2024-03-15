İsrail vahşeti! İnsani yardım bekleyen Filistinlileri vurdular: 20 ölü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişinin hayatını kaybetmesine ve en az 155 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Ramazan ayında da artarak sürüyor.

Bölgedeki sivillere yönelik katliamlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail adeta kana doymuyor.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı: 20 kişi öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de İsrail'in, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)