İsrail ve Hamas arasındaki 3.rehine takası İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde de rehine takası sürüyor.

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İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 49'uncu gününde devreye giren 4 günlük insani aranın ardından başlayan rehine takası da sürüyor.

İnsani aranın üçüncü gününde İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 14 İsrailli esir ile 3 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği açıklandı.

14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu serbest bırakıldı

Mısır medyası tarafından yapılan açıklamada "Kızılhaç 14 İsrailli ve 3 yabancıyı teslim aldı" denildi.

Hamas'tan açıklama

Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, Rusya’nın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç’a teslim edildiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı: Bırakılan esirler teslim alındı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı bildirildi.

İsrail tarafından ise bırakılan rehinelerle ilgili henüz bilgi verilmezken, takas devam ediyor..

Serbest bırakılacak esirler her iki tarafta da kadın ve çocuklardan oluşuyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Anlaşmaya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.