İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardımda anlaştı İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında, Gazze'de saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

İHA

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları 102 gündür devam ederken, Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yeni bir uzlaşı sağlandı.

İsrailli esirlere ilaç, Gazze'ye ek insani yardım

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile işbirliği içinde yürütülen arabuluculuk sonucunda Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlere ihtiyaç duydukları ilaçların sağlanması karşılığında Gazze Şeridi'nde saldırılardan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillere ilaç ve diğer insani yardımların ulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yardımlar Katar'dan Mısır'a gönderilecek

İlaç ve yardım malzemelerinin yarın Katar’ın başkenti Doha'dan Katar’a ait 2 gemiyle Mısır’ın Al-Arish şehrine gönderileceği ifade edilen açıklamada, Katar'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme çabaları çerçevesinde, özellikle insani ve tıbbi tahliye konularında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)