İsrail ve İran gerilimi tırmandı! Art arda gelen karşılıklı sert açıklamalar... İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ardından yaptığı "İsrail cezalandırılacak." çıkışına İsrail İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan "İran bize saldırırsa karşılık vereceğiz" cevabı geldi.

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İsrail'in İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına saldırısında 7 İranlı görevlinin ölmesinin ardından iki ülke arasındaki var olan uzun süreli gerginlik tekrar alevlendi.

Olayın ardından her iki taraftan da art arda açıklamalar geliyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in saldırılarına da değindi.

"İsrail cezalandırılmalı ve cezalandırılacak"

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, şunları söyledi:

Konsolosluk ve büyükelçilik misyonları o ülkenin toprağıdır. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar ve bu uluslararası gelenektir. Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak.

Hamaney'in bu çıkışına İsrail'den cevap gecikmedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.

"İran bize saldırırsa karşılık vereceğiz"

Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.

İran’ın Suriye'deki konsolosluğuna saldırı

İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Saldırıda ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.