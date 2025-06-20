İsrail, yardım bekleyen Gazzelilere ateş açtı: 34 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu, Orta Doğu topraklarını kana bulamaya devam ediyor.

İran ile yüksek gerilimli çatışmalarına devam eden İsrail yönetimi, yıllardır katliam yaptığı Gazze'ye de saldırmayı sürdürüyor.

Yıllardır çocuk, yaşlı, erkek, kadın demeden masum sivilleri bombalayan İsrail'in Gazze saldırıları, insanlığın görüp görebileceği en vahşi soykırım tablosuna dönüştü...

YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERE ATEŞ AÇTILAR

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı’nda insani yardım bekleyen Filistinlilere, İsrail ordusu tarafından ateş açıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırıda en az 34 sivil hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Avde Hastanesi, sadece bu saldırıda 23 kişinin cenazesiyle onlarca yaralının hastaneye ulaştığını bildirdi.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Filistin Kızılayı'nın verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen hava saldırısında da 11 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

"ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor.

GÜNLÜK 500 YARDIM KAMYONUNA İHTİYAÇ VAR

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

SON 24 SAATTE 69 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 69 ölü ve 221 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 401 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 bin 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 706'ya, yaralıların sayısının da 130 bin 101'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

"MAMALAR TÜKENTİ, BEBEK ÖLÜMLERİ GÖRÜLEBİLİR"

Gazze Şeridi'ndeki iki hastane, İsrail'in uyguladığı abluka ve sürdürdüğü soykırım nedeniyle bebek mamalarının tükendiğini, yakında bebeklerin hayatını tehdit eden yeni bir "sağlık felaketi" yaşanacağını duyurdu.

Gazze kentindeki Rantisi Hastanesi Müdürü Cemil Ali, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki acıların kalbinden acil bir çağrı başlatıyoruz. Burada bebek mamalarının tamamen tükenmesi nedeniyle bebekler gerçek bir sağlık felaketiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Her gün yetersiz beslenme ve emilim bozukluğu çeken birçok çocuğun getirildiği hastanede, şu an tek bir paket bebek mamasının bile olmadığını aktaran Ali, durumu "çocuklar ve bebekler için gerçek bir insani kriz" olarak nitelendirdi.

Hastane Müdürü, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına "Gazze'deki çocukların hayatlarını kurtarmak ve bebek maması sağlamak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Merkezi'nin Tahrir Çocuk ve Doğumevi Müdürü Dr. Ahmed el-Ferra da yenidoğanların yaşamlarını tehdit eden yakın bir tehlike konusunda uyardı.

Ferra, "Prematüre ve diğer bebeklerin mamaları tükendiği için 48 saat içinde bunlar arasında ölüm vakaları görmeye başlayabiliriz." ifadesini kullandı.