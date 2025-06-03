İsrail, yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere saldırdı

AA

Gazze'de katliam son bulmuyor...

İsrail, Gazze Şeridi'nde masum sivilleri öldürerek soykırım yapmayı sürdürüyor.

Bölgede insani olmayan koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan halk, açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can kayıpları vermeye devam ediyor.

YARDIM ALMAYA GELENLERE SALDIRDI

İsrail ordusu Gazze'de yardım almaya gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak üzere toplanan Filistinlilere saldırması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, ve yaralandı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Saldırı, yardım dağıtım merkezinin bulunduğu El-Alam bölgesinde gerçekleşti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’ne getirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

İSRAİL, YARDIM ALMAYA ÇALIŞANLARA DAHA ÖNCE DE SALDIRDI

Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Refah'ın Mevasi bölgesinde insani yardım dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere zırhlı araçlardan doğrudan ateş açmıştı.

Saldırıda en az 30 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150 kişi yaralanmıştı.

BİR NOKTAYA DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Netzarim Koridoru çevresinde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, yardım almak için toplanan sivilleri hedef almıştı.

Bu saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi yaralanmıştı.

'İNSANİ YARDIM' ADI ALTINDA ÖLÜM TUZAĞI

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirmişti.

Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah’taki yardım noktalarının 'insani yardım' adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulamıştı.

Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası toplumu harekete geçmeye ve güvenli insani koridorlar açılması için acil müdahale yapmaya çağırmıştı.