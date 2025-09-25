İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Orta Doğu'da gerilim yüksek...

Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımı sürdüren İsrail, bunun yanında çevre ülkelerin egemenliklerini ihlal etmeye devam ediyor.

YEMEN'İN BAŞKENTİ HEDEF ALINDI

Yemen'de Husilere yakın Almasirah televizyonunun aktardığına göre ülkenin başkenti Sana'ya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, haftalık konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞAM VURULMUŞTU

Bölgede yayılmacı bir politika izleyen İsrail ordusu daha önce de Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almıştı.

Biri Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişi olmak üzere toplam 3 saldırı düzenlenmişti.