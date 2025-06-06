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AA & Ensonhaber

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, sıklıkla Lübnan ile yaptığı anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail ordusu son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenledi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneybatısındaki Raşaya ve Batı Beka semalarında orta irtifada uçtuğu öğrenildi.

Bu, yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Dahiye'ye yönelik gerçekleştirilen 4. büyük saldırı oldu.

BÖLGEDEN BÜYÜK BİR GÖÇ YAŞANIYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğu kaydedilen haberde söz konusu bölgeden büyük bir göç yaşandığı ifade edildi.

Saldırıların çok şiddetli olduğu dile getirilen haberde saldırıların niteliği veya amaçları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların tahliye edilmesini istemişti.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI: LÜBNAN BU MESAJI ASLA KABUL ETMEYECEK

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını kınayarak, "Bu saldırılar yalnızca uluslararası anlaşmaları değil, aynı zamanda insan hakları, dini değerler ve bölgesel istikrarı da açıkça ihlal etmektedir" dedi.

İsrail'in saldırılarının barış ve istikrarın gereklerini kabul etmediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Avn, "Bu vahşetin faili olan taraf (İsrail), ABD'ye ve onun politikalarına bir mesaj gönderiyor. Bu mesaj, Beyrut'un kalbinden ve dökülen masum kanları üzerinden veriliyor. Lübnan bu mesajı asla kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Avn, İsrail'in saldırılarının dini bir bayramın hemen öncesine denk gelmesini ayrıca kınayarak uluslararası topluma İsrail'i durdurma ve sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

"LÜBNAN'A KARŞI KASITLI BİR HEDEF ALMA POLİTİKASI"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da İsrail'in düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in özellikle Beyrut'un güney mahallelerine yönelik tekrarlanan tehdit ve saldırıları Lübnan'a karşı sistematik ve kasıtlı bir hedef alma politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ülkenin egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve ekonomik yapısını doğrudan hedef aldığını vurgulayan Selam, bu tür ihlallerin özellikle dini bayram arifesinde ve turizm sezonu öncesinde gerçekleşmesinin tesadüf olmadığını belirtti.

Selam ayrıca, "Bu saldırılar Lübnan'ın egemenliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına yönelik açık bir ihlaldir" dedi.