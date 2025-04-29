İsrail yeni silahlarını Gazze'de sivillerin üzerinde deniyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in yerli üretim silahlarını Gazze'deki saldırılarında test ettiği yönündeki haberlerin ardından ordudan Bar füzesine ilişkin yazılı açıklama geldi.

36. Tümen komutasındaki 282. Tugay'ın topçu birliklerinin saldırıların başından bu yana ilk defa Gazze'de saha operasyonlarına başladığı belirtildi.

5 BİNDEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Topçu birliklerinin Gazze Şeridi'ndeki hedeflere ilk kez Bar füzesi attığı ve güneyde Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran Morag Koridoru'ndaki noktalara 5 binden fazla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında füzenin karmaşık muharebe alanlarına uygun bir güdüm sistemine sahip olduğu ve bu sayede hedefini çok kısa sürede vurabildiği ifade edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde de Bar füzesinin 30 kilometre menzile sahip İsrail yapımı orta menzilli bir füze olduğu ve lazer sistemi kullanarak hedef tanımlaması yaptığı bilgisi geçildi.