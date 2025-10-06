İsrail zulmünün utanç karesi: Gazze'de 10 aylık bebek ağır yaralandı

Gazze'de acı tablo derinleşiyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen İsrail, Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, bölgede can kaybı ve yaralı sayısında artış olduğu öğrenildi.

KATLİAM DURMUYOR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde katliamını sürdüren İsrail'in sıkı ablukası nedeniyle, sivil halk, saldırıların yanı sıra açlık, tıbbi yardım yetersizliği ve birçok hayati sorunla da mücadele ediyor.

GAZZE'DE BİLANÇO ARTIYOR: CAN KAYBI 67 BİNİ AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 21 sivilin cansız bedeni ile 96 yaralının getirildiği, cenazelerin 2’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 67 bin 160’a, yaralı sayısının 169 bin 679’a yükseldiği ifade edildi.

GAZZE'DEN YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Gazze'de yükselen çığlıklar, küresel vicdanın derinlerinde duyulurken, bölgeden ise yürekleri parçalayan görüntüler gelmeye devam ediyor.

10 AYLIK BEBEK HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Gazze Şeridi'nden gelen son görüntüde İsrail'in saldırılarında ağır yaralanan 10 aylık bebeğin hayat mücadelesi verdiği görüldü.

Vücudu yanıklar içinde olan bebeğin tedavisi sürüyor.

AİLESİNİ SALDIRILARDA KAYBETTİ

Öte yandan, 10 aylık bebeğin annesini, babasını ve kardeşlerini İsrail'in bombardımanında kaybettiği öğrenildi.