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    İsrail'de akıllı telefon alan genç Harediler tarafından dövüldü

    Kudüs'te bir mağazada Harediler, aynı mezhepteki genci akıllı telefon alması sonucu dövdü.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 04:00
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 09:09
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    İsrail'de akıllı telefon alan genç Harediler tarafından dövüldü

    Gelenekselci olarak bilinen Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin, aynı mezhepten olan bir gence davranışı gündem oldu.

    İşgal altındaki Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç ile bir grup Haredi arasında başlayan tartışma, kavgayı beraberinde getirdi.

    HAREDİLER GENCE DÜKKANDA DAYAK ATTI

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin, mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darbedildiği görülüyor.

    Öte yandan Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklayarak, bu tarz ürünlere talepte bulunanlara şiddetle karşı çıkıyor.

    İsrail'de akıllı telefon alan genç Harediler tarafından dövüldü VİDEO

    İsrail de akıllı telefon alan genç Harediler tarafından dövüldü #1

    İsrail de akıllı telefon alan genç Harediler tarafından dövüldü #2

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