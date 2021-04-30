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İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

Arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at " sözleriyle savundu.