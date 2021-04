İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

Arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at " sözleriyle savundu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştı.

Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

"ATI DIŞARIDA BIRAKAMAZDIM"

Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, “Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım, çalınabilirdi diye korktum.” ifadelerine yer verdi.

Tel Aviv Belediyesi, veteriner hekimlerin atın sağlık durumunu incelediğini bildirdi.

İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı VİDEO