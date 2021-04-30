Euro
9.9557
-0.08%
Dolar
8.2746
0.87%
Altın
470.43
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
468.000
7.18%
EXEN Coin
26.91
-3.06%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

    Arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at " sözleriyle savundu.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı

    İsrail'in başkenti Tel Aviv'de arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştı.

    Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

    Bunun üzerine polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

    "ATI DIŞARIDA BIRAKAMAZDIM"

    Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, “Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım, çalınabilirdi diye korktum.” ifadelerine yer verdi.

    Tel Aviv Belediyesi, veteriner hekimlerin atın sağlık durumunu incelediğini bildirdi.

    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı VİDEO

    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı #1

    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı #2

    İsrail’de asansöre at bindirmeye çalıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir