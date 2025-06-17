İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününde de sürüyor..
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla başlattığı karşı saldırıda Tel Aviv ve Hayfa kentlerini hedef aldı..
İran'ın füzeli saldırısında İsrail'in Hayfa kentinde bulunan petrol rafinerisi, büyük hasar aldı..
İsrailli yetkililer, rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirdi.
Rafinerinin kapatılmasıyla ülkede akaryakıt krizinin baş göstermesi sonucu İsrail'de kaos çıktı.
Ve İsrail'de akaryakıt kavgaları başladı..
İSRAİLLİLER BENZİN İÇİN BİRBİRİNE GİRDİ
Araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonuna akın eden İsrailliler, benzin kuyruğunda birbirine girdi.
Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü..Kavga edenler birbirlerine yangın tüpü sıktı..
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı..
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