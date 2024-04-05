İsrail'de bugün seçim olsa Gantz iktidar koalisyonunu kurabiliyor Başbakan Netanyahu'nun koltuğunun sallantıda olduğunu gösteren yeni anketin sonuçları paylaşıldı.

ensonhaber.com

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerindeki istifa baskısı, devam eden ölümcül Gazze saldırıları nedeniyle artıyor.

Ülkede yapılan kamuoyu araştırmaları, Netanyahu yönetiminden duyulan memnuniyetsizliği gözler önüne serdi.

Yeni bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, Ulusal Birlik Partisi Lideri Benny Gantz, bugün seçim yapılması halinde Başbakan Netanyahu'yu geçerek tek başına koalisyon kuracak güce ulaşıyor.

İsrail'de seçim anketi

Buna göre Gantz'ın partisi, mevcut durumda 12 olan sandalyesini 32'ye çıkarıyor.

Anket ayrıca muhalefet lideri Yair Lapid'in Yesh Atid partisinin üç sandalye daha alarak 15 sandalyeye çıkacağını gösteriyor.

Netanyahu düşüşte

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi ise 120 sandalyeli mecliste iki sandalye kaybederek 17'ye düşüyor.

İsrail basınına göre, 4 Nisan'da yapılan söz konusu anketin sonuçları bugün paylaşıldı.

Refah'a kara saldırısı hazırlığı

Netanyahu, istifa çağrılarına göz yumarken, Refah kentine kara saldırısı hazırlıkları yapıyor.

Tel Aviv'e 7 Ekim saldırılarının ilk günlerinde destek veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, son günlerde ise Netanyahu'yu bu hamlesinden vazgeçirmeye çalışıyor.