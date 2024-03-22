İsrail'de dikkat çeken zirve: Blinken ile Netanyahu görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kabul edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında bir kez daha İsrail'i ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de kabul ettiği Blinken ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde kayıtlara geçti.

Netanyahu-Blinken görüşmesi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu-Blinken görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Esir takası müzakereleri devam ediyor

Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

İsrail'e 6'ncı ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gitmişti.

Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6'ncı ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)