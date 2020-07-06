İsrail'de korona vaka sayısı 30 bini aştı

Aktif vaka sayısındaki artışın devam ettiği ülkede yeni önlemlerin alınması gündeme geldi.

İsrail'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

30 BİN 162 VAKA

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 332'ye ulaştığı, 817 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 30 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 90'nın durumunun ağır olduğu, 17 bin 974 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

İsrail'de yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle ikinci dalga yaşanıyor. Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 11 bin 856'ya yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, kabineye, salgındaki hızlı yükseliş nedeniyle bar, kültür merkezleri ve spor salonlarının yanı sıra sinagogların da kapatılmasını, lokantalara en fazla 20 müşteri sınırlandırılmasının getirilmesini önerdi.

TEDBİRLERİN ÇOĞU KALDIRILDI

Kabinenin bugün yapacağı toplantıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

İsrail'de mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine koronavirüs tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı. Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.